Claudio Castagnoli ha sido una de las figuras de ROH -actualmente no está tan enfocado en ella como en sus dos reinados como Campeón Mundial- desde que abandonó la WWE. Pero ahora está más en AEW. ¿Cómo ve Ring of Honor desde la distancia? De ello habla en WrestleTalk, haciendo referencia a que el título del mundo de la compañía está en juego durante el torneo AEW Continental Classic, como el Campeonato de Peso Abierto STRONG, ambos en manos de Eddie Kingston.

► El estado actual de ROH

«Creo que era mejor cuando yo era el campeón [risas]. No, le doy crédito (a Kingston). Incluso si realmente no lo respeto, está siendoun campeón luchador. Tiene toda esta pasión por Ring of Honor debido al Ring of Honor que idolatra, con Xavier y Homicide, esos eran sus ídolos, y está tratando de estar a la altura de ese legado. Todavía es un gran lugar para que el talento más joven muestre lo que tiene, para demostrarse a sí mismos, y eso es divertido para mí.

«Cuando era campeón, en las grabaciones de Orlando, estaba en el Soundstage, que lo prefiero porque tenía un aspecto diferente y distintivo. Me gustaría, tal vez en el futuro, que Ring of Honor casi vuelva a su propio aspecto, lo cual creo que ayuda. Pero incluso ahora, como está, es divertido porque ves diferentes talentos en Ring of Honor, ves nuevos talentos en Ring of Honor. Ves talento de Ring of Honor moviéndose lentamente hacia Rampage y Dynamite.

«Así que creo que es muy divertido para las personas que realmente aman la lucha libre y quieren profundizar en quién será la próxima gran cosa, o quién aparecerá a continuación. Es un poco lo que Ring of Honor siempre ha sido, que es un campo de pruebas para las personas que quieren dar un paso adelante y explotar en la escena«.

