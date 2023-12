¿Sheamus en AEW? Claudio Castagnoli lo quiere

Sheamus lleva ausente de la programación de WWE desde que luchara con Edge el 24 de agosto en SmackDown debido a que sufrió una lesión importante en el hombro. Un par de semanas atrás informábamos de que estaría cerca de volver a las cuerdas. De la misma manera, hemos sabido que su contrato expira a comienzos de 2024, aunque la empresa podría añadir más tiempo debido precisamente a su recuperación.

► ¿Sheamus en AEW?

Como ocurre en Drew McIntyre, si bien no se han renovado sus contratos, no parece que estén valorando la posibilidad de irse a otra compañía; en todo caso, The Scottish Warrior podría tomarse un descanso para estar con su familia en Escocia. No obstante, toca que hablemos de The Celtic Warrior trabajando en AEW porque eso sería algo que le encantaría a su amigo Claudio Castagnoli, con quien formaba el exitoso equipo The Bar.

«[Finge quejidos, risas, cuando le preguntan por qué luchador de WWE querría ver en AEW] Solo estoy bromeando. Lo adoro. Amo a Sheamus. Es increíble. Cualquier empresa que lo tenga cuenta con un activo tremendo. Es simplemente un trabajador incansable, uno de los más esforzados dentro y fuera del ring que conozco. Un maniático absoluto en el mejor sentido de la palabra. Así que siempre pienso en lo que sea mejor para mis amigos, para ellos, y también es divertido ver qué sucederá. Pero sí, amo a Sheamus», dijo The Swiss Superman a WrestleTalk.

Podemos volver a mencionar al ahora Adam Copeland para apuntar que nunca hubiéramos esperado que se fuera de WWE hacia AEW. ¿Podría Sheamus tomar el mismo camino? Y también señalar que uno de los principales motivos por los que The Ratetd-R Superstar lo hizo fue para volver a trabajar con su mejor amigo, Christian Cage. Y volvemos a Drew McIntyre, gran amigo del irlandés, como Claudio Castagnoli. ¿Podrían los dos británicos unirse al suizo en la promoción All Elite?