¿Cuándo vence el contrato de Sheamus?

Los contratos de la WWE siempre son interesantes, especialmente cuando están a punto de expirar. Hay casos bastante conocidos como el de Edge, quien aún no renueva teniendo su contrato prácticamente culminado, o Drew McIntyre, quien todavía aparece en televisión pero que aún no renueva. Dicho esto, hay otros contratos importantes que están por vencer y ahora podemos agregar a Sheamus a la lista.

► Contrato de Sheamus expirará a inicios del 2024

Al respecto, Sean Ross Sapp informó en su programa de radio que el contrato de Sheamus con WWE expirará a principios de 2024. Se afirmó que el mismo está a punto de expirar aproximadamente al mismo tiempo que se espera que expire el acuerdo de Drew McIntyre.

«El acuerdo de Sheamus finaliza en 2024, específicamente cerca de principios de 2024. Alguien incluso dijo que será cerca de cuando finalice el acuerdo de Drew».

Sheamus tiene 45 años y todavía luce en gran forma y puede competir a un alto nivel. Su último combate fue contra Edge el pasado 18 de agosto, en lo que fue la última lucha del miembro del Salón de la Fama WWE con su acuerdo actual.

Habrá que ver qué hace WWE con esta situación. Sheamus podría tener algunas ofertas sobre la mesa para volver a firmar, pero también faltan algunos meses para que su acuerdo finalice oficialmente y por consiguiente, no hay apuro por el momento. No obstante, la compañía no puede arriesgarse a perder a uno de sus luchadores más talentosos, así que los siguientes meses serán claves.