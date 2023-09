WWE NXT 19 de septiembre 2023 | Resultados en vivo | Carmelo Hayes vs. Dominik Mysterio 6. Tiffany Stratton y Kiana James vs. Becky Lynch y Lyra Valkyria

Antes de iniciar el combate, Kiana James y Tiffany Stratton atacaron a Becky por detrás y se aprovecharon de la superioridad numérica. Sin embargo, Lyra Valkyria llegó para equiparar las cargas y las rudas ya no querían saber nada del asunto, así que fueron devueltas al ring a la mala. La acción finalmente se hizo oficial y Becky castigaba a Kiana una y otra vez. Tiffany ingresaría, pero la situación no cambió y Becky y Lyra se mantuvieron en control trabajando muy bien en conjunto, a pesar de trabajar juntas por primera vez. Las rudas habían tomado el control tras el comercial, pero Lyra Valkyria resistió y contraatacó con un Northern Lights Suplex, que Tiffany tuvo que salvar providencialmente. La ex Campeona replicó y neutralizó a Lyra, hasta que Becky llegó al salve y de nuevo ella y su compañera estaban en control. Becky conseguiría por sí sola derribar a Tiffany y Kiana al mismo tiempo, pero no pudo conseguir la victoria. Lyra regresaróia para ayudar a su compañera y, con Tiffany fuera de combate, conectaría un Manhandle Slam sobre Kiana.