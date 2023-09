Kazuchika Okada: «A la mi*rda IMPACT, odiaba TNA»

Antes de dar el paso adelante para ser una estrella de NJPW, Kazuchika Okada intentó triunfar en Estados Unidos a través de TNA, sin éxito. Luchó allí entre 2010 y 2011, disputó un total de 19 combates, la mayoría de ellos en house shows, no televisados o en el programa secundario Xplosion, y nunca participó en un PPV. Viendo quién es actualmente The Rainmaker puede resultar sorprendente pero entonces solo estaba construyéndose, y por algún motivo no fue capaz de asentarse en la Impact Zone.

Okada making his TNA debuting back in 2010, teaming with Homicide to take on Young Bucks and lose in less than 4 minutespic.twitter.com/7eIrO1YBZW — Ciarán (@CiaranRH93) September 11, 2023

► Okada odiaba TNA

Es interesante -necesario incluso atendiendo a la cuestión que nos ocupa- que nunca ha vuelto desde su salida. Y realmente no tiene intención de hacerlo, ni siquiera ahora que la empresa es IMPACT. O habida cuenta de que la relación entre las dos compañías es buena. Así lo señala en una reciente entrevista.

«Impact Wrestling? ¡Por favor! No hay una promoción que deteste más en este mundo. Pero fui un gran fanático de Motor City en el pasado. Hace un tiempo, nos enfrentamos en una lucha de equipos de tres. Sé exactamente lo buenos que son, pero esto es una lucha de equipos de tres contra tres en NEVER, y vamos como campeones. Siendo el rostro de NJPW, puedo decir que no me importa… En realidad, no me importa un comino IMPACT. A quien realmente detestaba era a TNA».

La verdad es que sería interesante que Kazuchika Okada luchara nuevamente en IMPACT pues la organización cuenta con enorme talento. No obstante, cuando se trata de Estados Unidos, dejando a un lado esta entrevista, prefiere AEW, donde luchó no hace mucho para vérselas con Bryan Danielson en Forbidden Door 2023. Es de suponer que en algún momento volverá, pero no se sabe cuando. Auqnue puede que la revancha se lleve a cabo en Wrestle Kingdom, como propone Rocky Romero.