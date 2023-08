Rocky Romero propone Danielson vs Okada para WK18

Rocky Romero propone que Bryan Danielson tenga una revancha con Kazuchika Okada en Japón; específicamente en Wrestle Kingdom.

Fue el 25 de junio, cuando AEW y NJPW presentaron la segunda edición de su evento conjunto, Forbidden Door. Danielson y Okada encabezaron el evento en una lucha de ensueño. Lamentablemente, Danielson se rompió el brazo durante las acciones, pero aun así salió victorioso. A pesar de la lesión, el evento principal recibió muchos elogios y dejó a los aficionados con ganas de más.

En entrevista con el podcast Keepin’ It Strong Style, Rocky Romero dio su opinión sobre el combate que protagonizaron Danielson y Okada. Romero señaló que fue testigo de la lucha detrás del escenario junto con Orange Cassidy.

Es desafortunado que Bryan se rompiera el brazo a la mitad de la lucha y aún así fue un gran combate, y lo que sí me encanta es el hecho de que con ese final, hay más que puedes hacer con esa historia, ya sea en Forbidden Doorel año que viene o donde quiera que vaya. Siento que ambos luchadores aún no han alcanzado su punto máximo. Fue como el perfecto primer encuentro: Eso es exactamente lo que debería ser, un encuentro por primera vez entre dos luchadores importantes, y dejar un poco sobre la mesa, un poco de carne en el hueso, para que realmente puedas participar en el próximo. No sé cuándo será, pero espero que suceda en el próximo año. Obviamente, Bryan tenía un estilo duro y siento que está empezando a ponerse al día un poco, así que más temprano que tarde se hará.