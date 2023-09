QT Marshall explica su situación contractual en AEW

QT Marshall está en uno de sus mejores momentos pues es el Campeón Latinoamericano AAA, lo que le ha dado también impulso en AEW. Y si bien ha recibido algunas críticas por tener el título, recientemente Konnan lo defendía: «[…] Es raro que mi jefe venga hacia mí y diga ‘quiero de vuelta a ese tipo’. Volvió justo después de la lucha y me dice, ‘¿podemos tener de vuelta a QT?’. La gente dice, ‘Oh, es un jobber’. No es un jobber aquí. Si eres un jobber allá, ¿debes serlo aquí? ¿Sabes cuántas personas en México conocen a QT Marshall? Solo los fans más dedicados. Ahora mismo, cada aficionado casual está pensando, ‘este es el tipo que acaba de ganar el Título Latinoamericano y venció a Pentagón, y generó controversia en su primera lucha’».

QT Marshall just pinned Penta to win the AAA Latin American Title! QTV now has a championship!#TriplemaníaXXXI #AEW

pic.twitter.com/LCCmCsNCK8 — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) August 13, 2023

► QT Marshall no va a ningún sitio

Y también contractualmente le va bien pues -hablando en Frank Jofo of Jofo in the Ring– él mismo confirma que ha alcanzado un nuevo acuerdo con la empresa All Elite:

«Lo diré así. Siempre he trabajado para AEW. Soy uno de los Vicepresidentes. Ese es un trabajo que tengo. El talento es solo otra cosa que hago también. Tengo suerte, tengo dos trabajos. Al igual que Brandon Cutler, tengo dos contratos. Así que sí, hemos llegado a otro acuerdo y veremos qué sucede, ¿verdad? Creo que hasta fin de año. No sé, los rumores saben más que yo. No sé cómo. Pero sí, estaré aquí, no iré a ningún otro lado, excepto a AAA y tantos shows independientes como pueda, porque estoy tratando de romper el récord de defensas de Orange Cassidy. Creo que hizo 32 en un año aproximadamente, y estoy tratando de llegar a 33 antes de perder este título. Creo que estoy en cuatro, así que tengo un largo camino por recorrer, pero lucharé contra cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar».