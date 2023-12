Actualización sobre la lesión de Bandido: ¿Cuándo volverá a AEW?

De la camada de luchadores mexicanos que hacen parte de AEW, uno de los que se estaba ganando al público con su espectacularidad era Bandido. Todo empezó en el primer ALL IN por allá atrás en 2018, cuando en el evento estelar de la velada estuvo codo a codo con Rey Mysterio y Rey Fénix contra Nick y Matt Jackson y Kota Ibushi.

Llegaríamos así a finales de 2022 y firmaría con la compañía de Tony Khan.

Se volvería así un recurrente en la programación de AEW, saltaría y saltaría sobre las cuerdas hasta el episodio del 16 de junio de Rampage cuando se midió al tú por tú contra Konosuke Takeshita, ¿Qué le pasó? Se fracturó la muñeca.

Han ido llegando reportes de su recuperación en donde se pospone y se pospone su regreso, ¿qué dice el nuevo?

► Necesitará otra operación

Sería Dave Meltzer en una edición más de su pódcast Wrestling Observer Radio, quien comentaría que, el panorama esta desalentador.

Por cierto, malas noticias para Bandido. Requerirá otra cirugía en la muñeca, dado que no ha sanado correctamente. Lo cual es una lástima, porque él estaba listo para regresar, pero el hueso roto no sanó bien. Me apena, porque él tiene mucho carisma.

Tal parece que el bandido de la camada de jóvenes luchadores mexicanos tendrá que hibernar un tiempo más, antes de volver a sorprender al respetable estadounidense con sus lances y dominio de las cuerdas.

Seguiremos al pendiente de la recuperación de Bandido, ¡no olvides seguir pendiente de nuestras notas para estar informado sobre el regreso del astro mexicano a AEW!