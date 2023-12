Santos Escobar se ha reencontrado consigo mismo, al menos con su lado heel, que fue con el que más éxito tuvo en NXT, y el que muchos esperaban que mostrara en SmackDown, donde no solo era babyface sino que estaba en un segundo plano detrás de Rey Mysterio, lo cual es comprensible, pero un talento tan grande necesita su propio espacio. Y eso se ha buscado, traicionando a toda la LWO para volver a su camino en solitario, incluso sin Legado del Fantasma, esa es la confianza que en WWE tienen en el luchador mexicano.

► Santos Escobar amenaza a Randy Orton

Y después de echar a The Master of the 619 de la programación -debido a una lesión- nos preguntamos cuál será su siguiente historia. ¿Podría ser contra Randy Orton? La pregunta no sale de la nada sino de que Escobar haya amenazado a The Viper en WWE’s The Bump al saberse que estará en el nuevo show de la marca azul esta semana tras su aparición en Raw posterior a su vuelta en Survivor Series.

«Acabo de escuchar que Randy va a aparecer en SmackDown este viernes. ¿Es eso correcto? Bueno, espero que no aparezca. Sé que es el asesino de leyendas, pero acabo de mandar fuera a una leyenda para siempre. No quiero mandarlo también. Así que si está viendo esto, espero que no aparezca».

Sería interesante que ambos tuvieran una rivalidad, fantástico para Santos Escobar en su construcción como estrella individual, y también para Randy Orton de cara a asentarse nuevamente en la televisión. De todas maneras, tendremos que esperar a ver si mañana realmente sucede algo entre ellos o todo queda en estas palabras. Porque quizá el 14 veces Campeón Mundial tenga más intención de irse a por The Bloodline o The Judgment Day. O las dos facciones al mismo tiempo.