Una de las luchas más esperadas de Wrestle Kingdom 18 tendrá a David Finlay, Jon Moxley y Will Ospreay luchando por el inaugural Campeonato Global de Peso Completo IWGP. Ello después de que el integrante del Bullet Club destrozara tanto el Campeonato de los Estados Unidos IWGP como al Campeonato Británico IWGP. Veremos qué sucede cuando los tres colisionen pero antes el mismo The Rebel comparte cuál es su mentalidad para el choque.

► David Finlay, hacia Wrestle Kingdom 18

Esto dijo en Cultaholic Wrestling:

»Indudablemente, esta situación representa todo o nada para mí. No habrá muchas más oportunidades a las que pueda acceder si no logro absolutamente destacar en esta y salir victorioso. Los nombres de Moxley y Will están estrechamente ligados al Campeonato de los Estados Unidos, al igual que otras personas a las que realmente desprecio. Will, por su parte, creó el Campeonato del Reino Unido con la postura de ‘no tengo lazos con los Estados Unidos, ¿por qué defendería un título para un país que ni siquiera me importa?’. Es en parte por eso que decidí romper ambos cinturones. No tengo conexiones con ningún lugar, así que la bandera en el cinturón no me importa. Sé que esos títulos significaban mucho para Mox y Will, así que quería destrozar sus relucientes juguetes».

»He reflexionado mucho sobre esto (su legado), y lo que me viene a la mente es que soy el tercer David en mi familia. Mi padre y mi abuelo no fueron muy originales con los nombres. Soy la tercera generación de luchadores en mi familia, siguiendo los pasos de otros. También soy el quinto líder de Bullet Club. Grandes son los zapatos que debo llenar. Esta es mi oportunidad; finalmente, puedo ser el primero en algo. Puedo cimentar mi propio legado, sin ataduras, sin sombras. Esa es otra razón por la que destruí los antiguos cinturones. He buscado el título de los Estados Unidos cuatro o cinco veces sin éxito, así que eso no representa mi legado. Debo construir mi propia historia desde cero».

David Finlay, Clark Connors, Dan Moloney, Alex Coughlin y Gabriel Kidd, Bullet Club