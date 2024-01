El 2024 para AEW: Una nueva oportunidad para la empresa de Tony Khan

Con el inicio de 2024, se abre la puerta a un nuevo comienzo para todos, y es precisamente lo que AEW necesita después de un 2023 lleno de altibajos para la empresa de Tony Khan.

Este año brinda a AEW la oportunidad de recuperar la forma que la compañía tenía en 2022, cuando experimentaba un notable éxito en todas las métricas de análisis.

Asimismo, 2024 se presenta como la ocasión perfecta para corregir los errores cometidos en 2023 y virar hacia una dirección más positiva tanto en los aspectos comerciales como creativos de la empresa.

► Samoa Joe, Campeón Mundial AEW

Una de las sorpresas que nos dejó AEW a finales de 2023 fue la victoria de Samoa Joe sobre MJF en Worlds End, convirtiéndose en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW. La llegada d eun nuevo monarca permite a AEW explorar historias frescas y, sobre todo, muy diferentes a las que vivimos durante el reinado de MJF.

El mencionado reinado de MJF comenzó de manera prometedora, pero varios elementos, como la larga trama con The Devil, revelado después como Adam Cole, generaron malestar entre los aficionados de AEW. Muchos estaban cansados de esta narrativa y sentían que el título necesitaba un nuevo poseedor. La experiencia de Samoa Joe llega en un momento oportuno para la empresa.

El reinado de Samoa Joe presenta numerosas posibilidades. Un luchador que destaca como futuro rival es Swerve Strickland, quien podría tener un 2024 fascinante e incluso convertirse en el contendiente que desbanque a Samoa Joe, aunque esto podría suceder más adelante.

► La influencia del C2 en AEW en 2024

El Continental Classic, también conocido como C2, resultó ser un rotundo éxito para AEW y marcó un necesario cambio de rumbo para la empresa después de meses de incorporar elementos del entretenimiento deportivo que no eran del agrado de los fanáticos habituales de AEW.

El C2 reintrodujo aspectos más cercanos a la esencia que siempre ha caracterizado a AEW, haciendo hincapié en la naturaleza deportiva de la empresa. Tony Khan ya ha expresado su intención de llevar a AEW en una dirección similar en 2024, basándose en la positiva respuesta de los fanáticos y los alentadores números obtenidos con esta nueva dirección.

Es esencial que AEW escuche a sus seguidores, y seguir una línea similar a la del C2 parece ser la decisión acertada. Tony Khan ha confirmado este enfoque, lo que representa un paso positivo para AEW en 2024.

► Nuevas incorporaciones y salidas

Como es tradición, cada año trae consigo cambios en la plantilla de cualquier empresa de lucha libre, y AEW no es la excepción. Una de las incorporaciones más destacadas para 2024 será, sin duda, Will Ospreay, generando entusiasmo e intriga entre los fanáticos de AEW. Aunque aún no se conocen todas las nuevas adiciones, otro nombre que gana fuerza es el de Mercedes Moné. La división femenil de AEW la necesita con urgencia y su llegada sería un golpe contundente que la empresa necesita en este momento.

En cuanto a las salidas, es un tema complicado pero inevitable. La plantilla enfrenta desafíos, y luchadores como QT Marshall, Shawn Spears y Andrade están por dejar la empresa.

El año 2024 se presenta como una oportunidad para un nuevo y fresco comienzo para AEW después de un año con altibajos. La empresa no puede permitirse repetir las dificultades del pasado. 2024 debe ser un año en el que AEW recupere la esencia que conquistó a muchos fanáticos y enamoró a su audiencia.