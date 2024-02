Triple H dice que Elimination Chamber será «épico»

Faltan dos días para el evento premium Elimination Chamber 2024, y Triple H ya conoció el Optus Stadium en Perth, Australia, lugar desde donde se llevará acabo el evento.

El Director Creativo de Contenido de WWE, Triple H, ha publicado en su cuenta de X, antes Twitter, un video en donde se le ve sorprendido por la magnitud y lo hermoso que es el Optus Stadium, y declaró que un recinto como este, se presta para que Elimination Chamber sea un evento épico. Estas fueron sus palabras:

Had a chance to check out @OptusStadium this evening.

The excitement is building, #WWEChamber is going to be incredible. pic.twitter.com/TFOCkX5GOd

— Triple H (@TripleH) February 21, 2024