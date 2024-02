► Cómo ver Elimination Chamber 2024

Ni Becky Lynch en su momento de mayor popularidad pudo ver cómo WWE celebraba un gran show sobre Irlanda, su tierra natal. Tras Clash at the Castle, con Drew McIntyre, y obviando Backlash 2023, con Bad Bunny, tenemos que remontarnos a Elimination Chamber 2023, con Sami Zayn, para hablar del último evento premium donde una importante Superestrella del gigante estadounidense ejerció de talento local favorito del público.

Pero al contrario que el escocés y el canadiense, Rhea Ripley apunta a salir victoriosa de Elimination Chamber 2024, cita promocionada como Elimination Chamber: Perth, ciudad australiana cuyo Optus Stadium permitirá una grandeza de proporciones similares a la de una WrestleMania (alrededor de 45 mil boletos vendidos). Y es que además, de la lucha femenil dentro de la Cámara de Eliminación saldrá la retadora de Ripley en «The Showcase of the Inmortals».

La Campeona Mundial WWE se ha ganado tal protagonismo, aunque quizás un tal The Rock y un tal Roman Reigns acaben por robarse los focos. Si bien ninguno es parte del show oficialmente, Cody Rhodes y Seth Rollins tendrán segmento (junto a otro héroe local, Grayson Waller), y puede que se acabe de detonar un choque de duplas para WrestleMania con la aparición sorpresiva de los samoanos.

Elimination Chamber 2024 será pues una antesala tamaño XXL de WrestleMania 40, aunque esperemos que la gran cita de abril no luzca tan predecible en el resultado de sus principales combates como la del sábado.

► Horarios por país

(Kickoff)

Ciudad de México (México) – 3:00 AM

Madrid (España) – 10:00 AM

Santiago (Chile) – 6:00 AM

Buenos Aires (Argentina) – 6:00 AM

Bogotá (Colombia) – 4:00 AM

Asunción (Paraguay) – 6:00 AM

Belmopán (Belice) – 3:00 AM

Caracas (Venezuela) – 5:00 AM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 3:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 4:00 AM

La Habana (Cuba) – 4:00 AM

La Paz (Bolivia) – 5:00 AM

Lima (Perú) – 4:00 AM

Managua (Nicaragua) – 3:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 6:00 AM

Nueva York (Estados Unidos) – 4:00 AM

Quito (Ecuador) – 4:00 AM

San José (Costa Rica) – 3:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 5:00 AM

San Salvador (El Salvador) – 3:00 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 5:00 AM

Tegucigalpa (Honduras) – 3:00 AM

(Show principal)

Ciudad de México (México) – 4:00 AM

Madrid (España) – 11:00 AM

Santiago (Chile) – 7:00 AM

Buenos Aires (Argentina) – 7:00 AM

Bogotá (Colombia) – 5:00 AM

Asunción (Paraguay) – 7:00 AM

Belmopán (Belice) – 4:00 AM

Caracas (Venezuela) – 6:00 AM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 4:00 AM

Ciudad de Panamá (Panamá) -5:00 AM

La Habana (Cuba) – 5:00 AM

La Paz (Bolivia) – 6:00 AM

Lima (Perú) – 5:00 AM

Managua (Nicaragua) – 4:00 AM

Montevideo (Uruguay) – 7:00 AM

Nueva York (Estados Unidos) – 5:00 AM

Quito (Ecuador) – 5:00 AM

San José (Costa Rica) – 4:00 AM

San Juan (Puerto Rico) – 6:00 AM

San Salvador (El Salvador) – 4:00 AM

Santo Domingo (República Dominicana) – 6:00 AM

Tegucigalpa (Honduras) – 4:00 AM

► Cartel

► Cómo ver Elimination Chamber 2024

Kickoff: WWE Network, Peacock, redes sociales de WWE

Show principal: WWE Network, Peacock