Todos están con Cody Rhodes y Jonathan Coachman no es menos. El excomentarista de WWE quiere que termine su historia y triunfe en WrestleMania 40 destronando a Roman Reigns como Campeón Universal Indiscutible. Aunque también considera la posibilidad de que eso no suceda. De ambas cuestiones habla el ahora narrador de golf en su reciente aparición en Busted Open Radio.

► Jonathan Coachman apoya a Cody Rhodes

Sobre por qué Cody Rhodes tiene que ganar en WrestleMania: «Yo diría que sí, es necesario. Mucha gente dice que ‘las victorias y las derrotas no importan’. En ocasiones he dicho que ‘todo se trata de las historias. Las victorias y las derrotas no importan’. Pero para esta historia, y el hecho de que él regresó en una historia de redención, ¿y te has estado preparando durante dos años completos? Eso es mucho tiempo cuando estás en televisión todas las semanas. La gente habla sobre Hulkster en el pasado y todos esos tipos, no estaban en televisión todas las semanas. Entonces, para mí, en algún momento, tienes que saldar cuentas. Y lo haces con una gran victoria.»

Sobre lo que sucedería si Cody no gana en el evento: «Si no lo haces, ¿y lo logras, digamos, en SummerSlam? Para mí, sería como un momento de ‘whah whah whah’, porque todo lleva a WrestleMania. Entonces, mi respuesta, para ti, sería sí, él necesita [ganar].»

Coachman es uno más que apoya a Cody. Últimamente hemos leído a Kevin Sullivan diciendo que Roman Reigns no puede subir más niveles y que es el momento de que Rhodes gane, a Bully Ray afirmando que Rhodes es el tipo indicado… Y también otros puntos de vista, como el de Mark Henry, que tiene una idea para extender la historia que lo llevaría a perder en WrestleMania.