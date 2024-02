«(…) Creo que lo están haciendo perfectamente. Ahora, creo que si van a WrestleMania 40, es el momento. No puedes darles a la gente lo que quieren de inmediato. Debes hacer que lo anhelen (…)». Kevin Sullivan compartía esto en noviembre de 2023. Entonces, también se mostraba de acuerdo con la derrota de Cody Rhodes en WrestleMania 39, recordaba el camino a la cima de Dusty Rhodes, y adelantaba que el siguiente paso de Roman Reigns es Hollywood.

► Kevin Sullivan de Cody Rhodes vs. Roman Reigns

En febrero de 2024, el exbooker de WCW vuelve a insistir en que «The American Nightmare» debe salir victorioso frente a «The Tribal Chief» mientras habla en Tuesdays with the Taskmaster. En esta ocasión señala además que no hay manera de que Roman suba de nivel. E igualmente prevé que The Rock va a luchar en «The Grandest Stage of Them All». Esto no ha sido confirmado pero ya se ha hablado de una lucha de parejas para cerrar la Noche 1 de WrestleMania.

Sobre la participación de The Rock: «No le dieron $30 millones a The Rock para que no luchara en este WrestleMania… Hizo que Roman pareciera uno de los Usos [que Rock lideró en el evento de inicio].»

Sobre la trama hasta ahora: «Creo que estos tipos han hecho un gran trabajo con The Bloodline y cada paso que han dado ha sido un éxito. Pueden tener algo ya en su lugar que nos sorprenderá. Hay tantas formas en las que podrían ir».

Sobre su creencia de que Cody tiene que ganar: «No creo que puedas [dejar que Roman gane], creo que [Cody] tiene que hacerlo. Soy un firme creyente en el calor, pero… una de las cosas que aprendí sobre el calor es que llega un momento en el que tienes que satisfacer a la gente. En este caso, él tiene que ganar».