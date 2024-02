Se desconoce quiénes van a ser los inducidos al Salón de la Fama de WWE en 2024 pero es una cuestión que año tras años siempre da mucho que hablar, como es comprensible habida cuenta del extraordinario honor que es quedar inmortalizado recibiendo ese honor. De un tiempo a esta parte, hemos leído a Jade Cargill diciendo que un día lo recibirá, a Matt Hardy explicando por qué Randy Orton debería recibirlo, a The Undertaker señalando a Goldust como un futuro Hall of Famer, a Konnan haciendo lo propio con Chyna…

► «Billy Kidman debería ser WWE Hall of Famer»

También a Booker T apuntando que debe ser tres veces integrante del salón. Y con él continuamos pues en un episodio reciente de su pódcast, Hall of Fame with Booker T & Brad Gilmore, comenta que Billy Kidman debería ser inducido. O al menos que debería estarse hablando de esa posibilidad. En realidad, no hemos tenido ninguna información al respecto. Es posible que un día «The Shooting Star» sea honrado así pero podría decirse que el comentarista de NXT es el primero que lo menciona, al menos en un tiempo.

«Eso es algo que debería ser considerado. Eso es algo de lo que se debería hablar. La cuestión es, ¿debería entrar en la primera votación? Podría ser un tipo de segunda o tercera votación. No lo sé, solo digo.»

En los 90s y en los 2000 Billy Kidman alcanzó a ser un luchador realmente popular en WCW y WWE. Por varios motivos, que van desde su relevancia en la división de peso crucero, donde fue cuatro veces campeón y una campeón de parejas -también dos veces campeón mundial de parejas-, hasta haber formado parte de The Flock o por su remate, el Shooting Star Press. Si WWE tuviera un Hall of Fame únicamente de luchadores livianos, seguramente ya habría entrado. Veremos si es inducido próximamente.