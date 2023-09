Konnan: «Chyna merece ser WWE Hall of Famer»

“Creo que Chyna se lo merece. Pasa exactamente lo mismo que con Chris Benoit, que nunca estará en el Salón de la Fama de WWE porque las últimas horas de su vida fueron trágicas. Eso no ayudó mucho a su gran legado, al igual que le pasa a Chyna con todo lo que sabemos sobre ella. Fue la pionera de las mujeres a las que precedió. ¿Cómo le fue en el negocio de la lucha libre? Eso es lo único que debe importar, y Chyna tiene demasiados méritos para ser introducida al Salón de la Fama de manera individual». Durante años, muchos han pedido a WWE que Chyna se inducida individualmente al Hall of Fame; estas palabras fueron de Jim Ross.

► «Chyna merece ser WWE Hall of Famer»

Konnan es el siguiente en unirse a la campaña para que The Ninth Wonder Of The World reciba ese honor. En un episodio reciente de K100 w/ Konnan & Disco, el booker de Lucha Libre AAA Worldwide explica por qué la fallecida luchadora lo merce:

«Debes recordar que su personaje era muy popular, y eso es tan importante como su habilidad en el ring, porque fue la primera mujer en dominar a los hombres. Era como una fuerza imparable. Creo que fue la primera mujer en participar en el Royal Rumble. Ella fundó DX, que fue un grupo revolucionario, ¿verdad?

«Recuerdo que solían llamarla la novena maravilla del mundo. ¿Recuerdas que André era la octava? Si lo recuerdas, ella es la Mami original, algo similar a lo que Rhea Ripley está haciendo ahora. ¿Recuerdas todo lo relacionado con Eddie? Recuerdo que Eddie no quería hacer ese personaje con ella porque sentía que estaba en segundo plano. Yo le decía: ‘Amigo, solo muestra que puedes hacerlo y te utilizarán para todo lo demás’. Así que definitivamente merece estar en el Salón de la Fama por sí misma«.

El haberse pasado al cine para adultos después de su carrera en WWE siempre jugó en contra de que Chyna fuera inducida al Salón de la Fama. Puede que un día la compañía luchística lo olvide y le den lo que se ganó durante su breve pero espectacular carrera como Superstar.