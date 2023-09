Nunca en WWE ha habido una luchadora como Chyna. Necesitaríamos una serie de artículos para expresar cuán grande es pero en esta ocasión nos enfocamos en sus luchas con hombres, como la que tuvo con Val Venis en Armageddon 2000, con Eddie Guerrero en el King Of The Ring 2000 o contra Chris Jericho y Hardcore Holly en Royal Rumble 2000.

En la actualidad, salvando las abismales distancias, quien diríamos que ha tomado su relevo es Rhea Ripley, que no deja de tener incidentes con luchadores como integrante de The Judgment Day. Pero en realidad The Ninth Wonder Of The World ha influenciado a muchas más Superstars actuales, como es el caso de Raquel Rodríguez.

► Raquel Rodríguez recuerda a Chyna

La luchadora de raíces mexicanas resaltaba cómo Chyna la inspirado en una reciente aparición en Short and to the Point:

«Fue inspiradora, de verdad lo fue, porque ella tuvo muchas rivalidades con hombres también. Para mí, ella consolidó la idea de que ‘nosotras también podemos competir con los chicos’. Cuando la veía mientras crecía, yo siempre estaba jugando al baloncesto y solía enfrentarme a los chicos. Creo que eso también me ha sido de un valor incalculable, porque me ayudó a elevar mi nivel en todo. Incluso en el Performance Center, tener la oportunidad de estar en una clase de hombres como la de Scotty 2 Hotty y absorber toda su experiencia y conocimiento, y trabajar con otros jóvenes hombres que tienen años de experiencia sobre mí y mucho conocimiento, fue información de un valor incalculable y una experiencia de aprendizaje increíble que desearía poder transmitir algún día a alguien más. Realmente ha contribuido mucho a mi carrera y a mi desempeño en general«.

Curiosamente, Raquel y Rhea están rivalizando actualmente y el próximo lunes en Raw lucharán por el Campeonato Mundial Femenil.