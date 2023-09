Por algún motivo, WWE no oficializa que el reinado de The Honky Tonk Man como Campeón Intercontinental durara 454 días, sino 453. Y el veterano «Hall of Famer» quiso señalar hace un par de semanas tal detalle, al comentar la cercanía de una nueva plusmarca encarnada en la figura de Gunther.

«Es interesante. Realmente no he estado al tanto de ello, no sabía mucho al respecto. [Los aficionados] me preguntan sobre esto todo el tiempo. No sé de dónde sacan esos 453 días. Me están quitando un día y eso no es justo. Los 454 días los obtuve de Howard Finkel, él fue quien me lo dijo ».

Y hoy, ese récord vigente desde 1988 queda derribado. WWE nombra ya a Gunther el más longevo Campeón Intercontinental de su historia, un año, dos meses y 27 días después de conquistar la presea en el episodio de SmackDown del 10 de junio de 2022, a manos de Ricochet.

Si algo puede elogiarse de WWE en el último lustro es cómo ha tratado creativamente a Gunther (obviando su cambio de alias luchístico) desde que firmó con la compañía. Un talento que pocos pensaban encajaría en el estilo «sports entertainment» del gigante estadounidense y que ya ha protagonizado las dos mejores ostentaciones de la «PG Era»; cuanto menos, desde el punto de vista «in-ring»: primero, sus 870 días con el Campeonato NXT UK bajo el brazo y ahora, sus 454 con el Campeonato Intercontinental.

Y según Triple H, los éxitos de Gunther no han hecho más que empezar.

Defining his own legacy. And this is just the beginning…



