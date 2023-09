Gunther: «No existe nadie que pueda destronarme»

Gunther va camino de ser el Campeón Intercontinental más longevo de la historia de WWE después de haber vencido a Chad Gable esta pasada noche en Raw y asegura que no hay nadie vivo que pueda quitarle el título. Si no fuera porque eso nunca sucede, cualquiera diría que va a retirarse con el cinturón en su poder. La verdad es que será todo un momentazo cuando alguien lo destrone.

Gunther really had 3 finishers stored.. LIKE GAAAAHH DAMN pic.twitter.com/1IWi8rxAf8 — CG-13 (@CornellGunter_) September 5, 2023

► El reinado de Gunther

«¿Qué está pasando por mi mente? No me sorprende. Desde el momento en que gané este prestigioso campeonato, visualicé esta situación. Vi la visión de que yo sería quien redefiniría la historia, quien daría un nuevo significado al legado del Campeonato Intercontinental de Peso Completo. Los he escuchado hablar, he escuchado sus conversaciones sobre sus héroes de la infancia, Bret Hart, Shawn Michaels. Los he escuchado mencionar a Steve Austin y The Rock. La realidad es que, cuando suena la campana, todos pueden hacer fila y atarse mis botas. Porque mientras esté vivo, aún no ha nacido el hombre capaz de arrebatarme este título de nuevo.»

Va a ser interesante ver qué sucede cuando The Ring General rompa el récord de The Honky Tonk Man pues si bien es bien sabido que a la WWE le encanta traspasar estas barreras invisibles con sus nuevas Superstars, una vez que eso ocurre, no hay más objetivos por delante, más allá de el ampliar la marca. ¿Podría ser el momento para que Gunther fuera a por el título mundial e intentar tener un reinado histórico también?

Y si va a tener una nueva defensa exitosa o perder el campeonato, cualquiera pensaría que será en el siguiente Premium Live Event, Fastlane 2023, que se llevará a cabo el 7 de octubre.