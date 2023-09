Primeras reacciones de Gunther tras derrotar a Chad Gable

Chad Gable era lo único que se interponía entre Gunther y el récord de The Honky Tonk Man por tener el reinado más longevo como Campeón Intercontinental. Efectivamente, en el reciente Monday Night Raw, los dos se batieron en un gran combate en donde el miembro de Alpha Academy logró poner en apuros a The Ring General, quien eventualmente se llevaría la victoria. Dicho esto, será cuestión de horas para que el récord sea superado oficialmente, dado que no habrán más programas de aquí hasta el día jueves que está previsto que eso suceda.

► Gunther romperá el récord de The Honky Tonk Man

Durante una entrevista reciente en WWE Raw Exclusive posterior a su última defensa titular, Gunther habló sobre su victoria y afirmó que no hay ningún hombre vivo que pueda quitarle el Campeonato Intercontinental.

“¿Qué pasa por mi mente? No me sorprende. Desde el momento en que gané este prestigioso campeonato, vi la visión. Imaginé este mismo momento, que soy yo quien redefinirá la historia, redefinirá el legado del Campeonato Intercontinental de Peso Completo. Los oí hablar, los oí hablar de sus héroes de la infancia, Bret Hart, Shawn Michaels. Los escuché hablar sobre Steve Austin, The Rock. La realidad es que, cuando suene la campana, todos podrán ponerse en fila y atarme las botas. Porque mientras yo esté vivo, no ha nacido ningún hombre que pueda volver a quitarme este título”.

Chad Gable seguramente no se dará por vencido y buscará eventualmente una nueva oportunidad por destronar a Gunther como Campeón Intercontinental, quien implícitamente se librará la presión al ser el nuevo portador del récord con el reinado más largo de este prestigioso título en la historia de la WWE.