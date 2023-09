Jared Cannonier está preparado para causar un gran impacto en la escena del título del peso medio, ya sea en el UFC 293 o después.

Cannonier (17-6 MMA, 10-6 UFC) es el luchador de reserva para el combate por el campeonato del sábado entre Israel Adesanya y Sean Strickland, que encabeza el pago por evento principal en el Qudos Bank Arena después de las preliminares en ESPNews/ESPN + y las preliminares tempranas en ESPN +.

Después de conocer que sus servicios serían necesarios hace menos de cinco semanas, Cannonier dijo que su atención se ha centrado en hacer el peso, que la UFC está poniendo «un buen centavo bonito para poner en mi banco» para hacerlo.

Israel Adesanya

La UFC nunca se ha enfrentado a una situación en la que se necesitara un luchador de reserva a última hora, pero Cannonier dijo que estará preparado para ello, y cree que tiene una ventaja estratégica dado que ya ha luchado antes contra Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) y Strickland (27-5 MMA, 14-5 UFC).

«Ha sido más un campamento de dieta que un campamento de pelea», dijo Cannonier a MMA Junkie el martes. «He luchado contra ambos competidores antes, así que no estoy realmente preocupado por – no quiero decir que no estoy preocupado por lo que voy a hacer allí. No estoy necesariamente planeando el juego para uno u otro. Estoy listo para entrar ahí y luchar contra los dos. Estoy listo para entrar ahí y pelear con los dos y ganar».

► Probables próximos rivales para Cannonier

Si Cannonier no llega a ser convocado, dijo que se centrará en conseguir un combate estelar en las 185 libras. Cree que hay varias opciones en juego para él, y está abierto a cualquier dirección que la promoción quiera tomar.

«No sé qué va a ser lo próximo para mí», dijo Cannonier. «Personalmente, me gustaría una pelea por el título o un combate de contendientes. Hay dos luchadores que podrían hacer un buen combate de aspirantes conmigo: Dricus Du Plessis o Robert Whittaker. Diablos, incluso el ganador de (Khamzat) Chimaev y (Paulo) Costa (en UFC 294). Estoy listo para pelear. Sólo quiero entrar ahí y pelear».

En algunos casos, a un luchador que sirve de reserva se le concede un combate inmediato por el título a continuación. Ese es el caso de Colby Covington en la división de peso wélter después de que pesara como suplente para Leon Edwards vs. Kamaru Usman en UFC 286 en marzo, y aunque a Cannonier no se le ha dado ninguna garantía, ciertamente no rechazaría conseguir el ganador de UFC 293.

«Ciertamente espero que sea un sentimiento compartido, pero nadie me ha dicho nada», dijo Cannonier. «De cualquier manera, mi clasificación habla por sí misma. Estoy listo para entrar ahí y luchar por el título. Estoy listo para entrar ahí y ganar el título. Esta vez no son sólo palabras. Lo siento en los huesos. Lo siento en mi espíritu. Lo siento en el cosmos. Estoy listo para entrar ahí y hacer algo de trabajo. Estoy listo para hacer daño contra cualquiera. Ni siquiera tiene que ser el campeón. Estoy listo para entrar ahí y pelear y mostrar al mundo que soy quien soy».

Suponiendo que Adesanya y Strickland entren en el octágono sin problemas, Cannonier dijo que espera que el campeón retenga. No descartará por completo la posibilidad de que Strickland gane, pero lo ve poco probable.

«Yo diría que Sean tiene una alta montaña que escalar», dijo Cannonier. «Israel mide 1,90 metros, valga el juego de palabras. Pero nunca descarto a nadie en este deporte. Sin duda, tiene las habilidades necesarias para hacer algo. Pero Izzy tiene la habilidad de hacer que no suceda. Sería difícil apostar contra Izzy«.