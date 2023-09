The Miz y el John Cena invisible: «Así de bueno soy»

“No sé si podrá tomarte en serio lo que hiciste anoche, pero ciertamente transmitiremos el mensaje. Te aprecio muchísimo, ¡eres el hombre! Eso fue… deberías ganar un premio por lo de anoche”. El excomentarista de WWE Pat McAfee envió este mensaje a The Miz para felicitarlo por su magnífico segmento en el episodio de Raw de esta semana. The Awesome One sorprendió a todos entrevistando a un John Cena invisible, hasta el punto de ganarse cánticos de «Holy Sh*t».

► The Miz y el John Cena invisible

En el mismo episodio de The Pat McAfee Show, Miz se elogió a sí mismo por lo ocurrido:

«No me importa si es el Cena real o el Cena invisible, lo derrotaré cada vez, sin duda alguna, todos los días, todo el día. Así soy yo. ¿Cómo se atreve a empujarme en mi ring? No puedes entrar a mi ring en la WWE, en Monday Night Raw, y aparecer en mi programa, Miz TV, para empujarme. No podía creer que esquivara mi golpe, pero una vez que me golpeó, supe lo que estaba pasando, supe que se avecinaba el Skull Crushing Finale. Lo saqué y después del discurso, lo arrojé fuera del ring, porque así soy yo. Ese es mi ring y eso es lo que hago».

Fue un momento para celebrar pero no con cervezas:

«No lo hice. Tomé un poco de agua, dormí bien por la noche y ahora estoy en el aeropuerto. Voy a encontrar un gimnasio, entrenar y luego tengo un par de selecciones en mis drafts de fantasy football».

Y no solo podemos alabar al luchador sino también al fantástico camarógrafo:

«¿Qué tan genial fue Stu? ¿Qué tan genial fue su trabajo de cámara? Él lo ha hecho tantas veces que Stu puede verlo igual que yo«.

Para terminar, Miz abordó los mencionados cánticos:

«¡Mírame! Me quité la chamarra y comenzaron a decir ‘Holy Shit’ con una persona invisible. Así de bueno soy. Soy realmente bueno».