¿Cuándo volverá a los rings Bandido?

AEW All In, el evento luchístico más grande de la historia, contó con escasa representación mexicana. Y uno de los principales nombres que echamos de menos fue Bandido, ausente de los rings desde que se lesionara su muñeca izquierda en el episodio de Rampage del pasado 16 de junio, durante un duelo contra Konosuke Takeshita.

Y ya en julio quedaba claro que, pese a pasar por quirófano exitosamente, Bandido se perdería la gran cita británica y también All Out, quedando fuera de una de las semanas más importantes en la historia de AEW.

► Bandido podría estar en AEW Grand Slam

Pero las grandes citas estivales de AEW no concluyen con All In London y All Out. El próximo miércoles 20 y el viernes 22 tendrán lugar las ediciones especiales de Dynamite y Rampage denominadas Grand Slam, al amparo del Arthur Ashe Stadium de New York.

Y según las imágenes compartidas por Bandido en redes sociales y lo que escribe Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Newsletter, «The Most Wanted» haría su regreso competitivo antes de octubre; plazo estimado que ya se puso sobre la mesa.

Cabe la opción entonces de que Bandido luche en Grand Slam o cuanto menos escenifique allí su vuelta. Recordemos, habrá defensa del Campeonato Mundial AEW y el Campeonato Mundial Femenil AEW dentro del cartel del Dynamite del día 20. Lo que sí es seguro es que Bandido no ejercerá de retador de MJF, porque todos los participantes del torneo «world title eliminator» ya fueron establecidos.

Mientras, Bandido podrá volver también a los rings de AAA. Para la «Caravana Estelar» no compite desde un evento conjunto con Big Lucha celebrado el pasado 26 de mayo en Ecatepec.