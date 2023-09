Konnan: «El problema de Claudio Castagnoli es su carisma»

Pocas veces hemos visto cómo un promotor hace lucir mal a uno de sus talentos gratuitamente de la manera que lo hizo Vince McMahon allá por 2014, bajo entrevista con Steve Austin.

«Hummm… Considero que Cesaro no ha conectado aún con el público. Y le falta carisma, mucho carisma . Además, es carente de ‘eso’. De ‘eso especial’. Pero principalmente, le hace falta carisma. No sé si es porque sea suizo, pero le hace falta carisma. Sin embargo, esta falta de carisma la suple y la complementa como luchador , es un gran luchador. Todo es parte de un proceso».

Estas palabras pesaron sobre el ahora de nuevo Claudio Castagnoli durante toda su carrera en WWE. Nunca pudo decirse que quedara relegado a la inopia, pero igualmente nunca fue considerado estelarista.

Y ante la falta de mayores éxitos, «The Swiss Superman» dejó McMahonlandia para firmar con AEW, donde si bien tampoco es «main eventer» individual, forma parte de una de las principales facciones del producto, Blackpool Combat Club, y porta el Campeonato Mundial ROH. La semana que viene, sin ir más lejos disputará un muy interesante título vs. título con Eddie Kingston en Grand Slam.

Y parece que la percepción de Vince McMahon es compartida por Konnan, quien valoró así el rol que ocupa Claudio Castagnoli en este teatro de la violencia que es la lucha libre, ante los micrófonos de su podcast ‘Keepin’ it 100′.

«Siempre me lo quedaría en mi equipo. Un tipo genial, genial para crear un buen ambiente en el vestidor, algo que es importante. A todos les gusta y lo respetan, algo importante. Es bueno programando combates y además sabe luchar. Está en gran forma. No todos… deja que lo explique. No todo el mundo está bendecido con el carisma de Joe ‘David Lee Roth’ Feeney. Para aquellos que no saben quién es David Lee Roth, hablo de Van Halen.

«No todo el mundo puede ser Freedie Mercury en Queen, o en The Doors, o en las películas, tienes tus estrellas, tu reparto secundario, tipos que tienen pocas líneas. Tal vez no sea vuestra estrella, pero es un buen actor de reparto. La lucha libre no es distinta. Saber cuál es tu sitio. El problema es que todo el mundo cree que es una estrella, ya sea en redes sociales, podcasts, lucha libre. A veces tienes que conocer cuál es tu rol y valorarlo. Y a veces, si de verdad crees en ti mismo, ve a otro lugar. Creo que su problema, sí, sin duda es su carisma, pero es alguien con el que me quedaría para mi equipo, sin duda».