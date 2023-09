Zelina Vega prefiere el honor sobre los títulos

Zelina Vega ha ido ganando popularidad en los últimos meses gracias a su asociación con LWO, y se ha convertido en una de las Superestrellas más queridas en la división femenil de WWE. Sin embargo, aún no ha conseguido ganar título individual alguno a pesar de haber tenido varios intentos y muchos fanáticos creen que debe ser merecedora de uno.

► Zelina Vega no quiere que sientan lástima por ella

Durante los ataques del 11 de septiembre del 2001, Zelina Vega perdió a su padre Michael Trinidad, quien trabajaba en una de las torres gemelas antes de que fuera impactada por un avión lleno de pasajeros. Precisamente, en el reciente episodio de Monday Night Raw se transmitió un pequeño pero emotivo video en honor a quienes fallecieron en ese trágico momento, al cumplirse 22 años.

Durante una entrevista reciente con Busted Open Radio, Zelina Vega dejó en claro que no quiere ganar el Campeonato femenil debido a sus trágicos recuerdos del 11 de septiembre.

“Me gustaría pensar que tal vez parte de esto tenga que ver con el hecho de que no querrían hacerlo solo por ese día, si eso tiene sentido. Creo que de cualquier manera, obtendrás ‘Oh, solo se lo dieron porque era el 11 de septiembre y querían tirarle un hueso después de que pasó bla, bla, bla’, o, ‘Oh, se lo dieron en Puerto Rico porque es de allá’. Me gustaría pensar que me lo quisieron dar porque lo merezco, y eso es lo que estoy buscando… Por mucho que fuera literalmente todo. Podría haberlo querido, quiero conseguirlo porque lo merezco”.

Efectivamente, Zelina Vega continuará luchando y trabajando por sus propios medios para poder ser campeona algún día y no espera que se lo regalen como un acto de «lástima» hacia ella. Habrá que ver si eventualmente lo consigue, pero ciertamente sus fanáticos estarán deseando que eso suceda.