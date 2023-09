WWE RAW sufrió varios cambios de última hora

WWE solía ver cambios en RAW todo el tiempo, incluso durante el programa, cuando Vince McMahon tomaba las decisiones a diario. Parece que el programa de esta semana vio varios cambios respecto a lo previsto, aunque no hemos escuchado nada sobre el regreso de Vince McMahon a sus funciones anteriores. De hecho, habrá que ver si esto volverá a suceder dado que este fue el último Monday Night Raw que se llevó a cabo bajo el control (administrativo) absoluto de McMahon, ya que desde este martes entrará en vigencia la nueva compañía fusionada, TKO Holding Group.

► Cody Rhodes, entre los afectados por los cambios de última hora

Sean Ross Sapp señaló en su cuenta de Twitter que el reciente WWE RAW pasó por varios cambios esta semana. Si bien no fueron cambios drásticos, sí afectaron a algunos luchadores que tenían previsto aparecer y luchar en el programa. Además, Cody Rhodes fue uno de los afectados, ya que tenía previsto abrir el programa, pero su lugar fue tomado por Jey Uso, aunque The American Nightmare salió más adelante.

«Cody Rhodes originalmente figuraba internamente como abridor en WWE Raw. Un cambio de planes tardío por los viejos tiempos.

Para cuando comenzó Raw, ya había varios cambios. Cody iba a iniciar Raw, pero Jey Uso tomó su lugar. Zoey vs Natalya retiradas de Main Event, con The Viking Raiders vs Cedric y Shelton siendo trasladados a WWE Main Event»

Si bien hubo cambios de última hora al viejo estilo de Vince McMahon, estos no fueron tan significativos y se desconoce hasta el momento si provinieron de él. De hecho, el evento estelar entre Rhea Ripley y Raquel Rodríguez se mantuvo tal como estaba previsto, según mencionó la misma fuente.