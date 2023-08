Konnan pide más a AEW para El Hijo del Vikingo

«No parecen tener motivación. Durante los últimos meses, la verdad es que su motivación brilla por su ausencia, ¿sabes a lo que me refiero? Aunque siguen entregándose en el cuadrilátero. Sin embargo, sus promos detrás del escenario no fueron tan convincentes y, no sé, han perdido un poco de frescura«. Durante el episodio más reciente de K100 with Konnan & Disco Inferno, Konnan estuvo dando un repaso a AEW. Estas palabras son acerca de The Young Bucks. K-Dawg también revelaba que Santana y Ortiz están hablando.

► Konnan quiere más para El Hijo del Vikingo

De la misma manera, estuvo hablando también sobre El Hijo del Vikingo, criticando a la compañía All Elite por no utilizarlo más, y también contestando al cuestionamiento de que no habla bien inglés señalando que podrían ponerle un mánager. La verdad es que, a modo de especulación, sería tremendamente interesante que Proud-N-Powerful volviensen con él como representante, como antaño, como proponía recientemente Hernández, en una facción que incluyese al Megacampeón AAA.

«Tienes a muchos tipos talentosos a los que realmente no les dan oportunidades. Es el luchador aéreo más fenomenal que hay hoy en día. ¿Qué están haciendo con él?».

«No está ahí para debatir. Puede tener un maldito representante que hable por él. Es el luchador aéreo más increíble que hay hoy en día. Su trabajo habla por sí mismo. Solo ponlo en una maldita buena historia«.

El luchador de 26 años solo ha tenido una lucha en AEW en el último mes y medio, cuando se unió a Komander para intentar ganar el Campeonato Mundial de Parejas ROH de manos de Aussie Open en el episodio 200 de Dynamite. En cambio, se ha mantenido muy activo en otras empresas, en especial en Lucha Libre AAA Worldwide; sin ir más lejos, defendió el Megacampeonato ante Daga, Jack Cartwheel y Mike Bailey en el reciente TripleMania XXXI.