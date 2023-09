El giro inesperado en la carrera de Chad Gable

Chad Gable era lo único que se interponía entre Gunther y el récord de The Honky Tonk Man por tener el reinado más longevo como Campeón Intercontinental, y en el episodio de Monday Night Raw de la semana pasada, los dos se batieron en un gran combate en donde el miembro de Alpha Academy logró poner en apuros a The Ring General, quien eventualmente se llevaría la victoria y el récord. No obstante, Gable reapareció este lunes para confrontar al austriaco y le hizo saber que hará todo lo posible por quitarle el título.

► Chad Gable no sabía que su familia vería su combate

El último combate entre Chad Gable y Gunther fue muy elogiado por el Universo WWE y el retador lucía inspirado ya que contó con la presencia de toda su familia en primera fila. Sin embargo, no pudieron festejar ese día.

Durante una aparición reciente en WWE After The Bell, Chad Gable reveló que no sabía dónde estaba sentada su familia hasta que su esposa le envió una foto. Una vez que WWE descubrió que la familia de Gable estaba con él, decidieron hacerlos parte del programa.

“Todos aquí se dieron cuenta de que lo que lo hacía real era la emoción; simplemente sucedió que mi familia estaba allí (para la lucha por el Campeonato Intercontinental contra GUNTHER), ¿verdad? No fue como dije, oh, intentemos ponerlos en primera fila y hacer de esto un gran problema. Era la última semana antes de ir a la escuela, así que dije: ‘Vamos a llevárnoslos’. Démosles una última cosa divertida para el verano…’ No pido entradas en primera fila. Sólo recibo compensaciones. Se sentaron allí, los colocaron allí… En WWE ni siquiera lo sabían. Ni siquiera sabían que vendrían. Entonces, no tenían idea.

Entonces se enteraron. Luego querían, ya sabes, decir: ‘Aprovechemos esto un poco y filmémoste un poco durante el día con tu familia’. Nos mostraron apareciendo.’ Pero quiero decir, nada de eso estaba al tanto de ellos a principios de semana, nada… y ni siquiera estaba realmente consciente de dónde estaban sentados hasta minutos antes y mi esposa me había enviado una foto, así que Fue como, iré a ver a mi pequeño al frente porque está usando, principalmente para que su camiseta salga en la televisión porque ahora me obliga a hacerle una maldita camiseta cada vez que hago una…

Incluso si quisieras forzar algún tipo de emoción como esa en un niño, eso es real. Entonces, mi hija mayor es, con diferencia, la más emotiva. Todos tienen personalidades diferentes, pero ella es a la que el mundo vio llorar esa noche y ella conoce el trato. Le hablé sobre lo que hace papá y cómo funciona y todo eso. Ella lo sabe, pero ni siquiera eso importa. Cuando llegas allí y tu hijo está sentado frente a ti viendo cómo golpean a su padre, se le va a sacar la ira cuando está así de emocional.

Mi hija mediana, olvídalo, a ella no le importa. Creo que estaba mirando hacia abajo para ver cuántas papas fritas y queso le quedaban en sus nachos, pero, y el tipo también está cautivado con eso, pero la emoción de mi hija mayor, creo que toca algo así como ustedes acaban de decir que no. Ya no ocurre con frecuencia y de eso es de lo que Mark Henry está hablando, así que cuando sucede, de forma natural y orgánica, significa mucho más porque muchas veces tenemos cosas en las que hay gente entre la multitud a la que cortamos o donde sea. Usamos a miembros de la audiencia o miembros de la familia de una manera que, ya sabes, es nuestra intención. Lo haremos parte del espectáculo. Esto no fue planeado. Nada de eso estaba destinado a ser parte de nada y eso es lo que lo hizo orgánico y realmente atrajo a todos, creo”.

La historia de Gunther y Chad Gable en la WWE tampoco ha terminado todavía tras los eventos del reciente Monday Night Raw y veremos si The Ring General le concede o no otra oportunidad titular en el futuro.