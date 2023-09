Ha tenido que superar a Mitsuharu Misawa en número de combates «5 Star» de Dave Meltzer, vencer a Kenny Omega y hacer lo propio con Chris Jericho bajo los focos AEW All In para que por fin, Will Ospreay sea considerado uno de los mejores luchadores del mundo.

Podría discutirse si otros gladiadores cuentan con un personaje más atractivo o más soltura al micro, pero partiendo de la base de que ningún talento tiene mayor cantidad de encuentros memorables, Ospreay, como expuso un servidor, está viviendo su madurez luchística en pos de ir más allá de ser una nueva «Best Bout Machine»… a los 30 años. Ospreay y el término «pack completo» ya van de la mano.

Actualmente, camino hacia nueva defensa del Campeonato de Peso Completo de los Estados Unidos IWGP (ahora Campeonato de Peso Completo de Reino Unido IWGP), ante Yota Tsuji en Destruction In Kobe el próximo día 24, Ospreay concede interesante entrevista a NJPW.

Durante la misma, «The Assassin» es preguntado por la responsabilidad tal vez demasiado pesada que conlleva portar la vitola de mejor luchador del mundo.

«No es una carga, pero pasa factura, es agotador. Yo me manejo bien esas situaciones, vivo para ello. Quiero ver si alguien puede quitarme de mi trono y no creo que nadie pueda. No creo que haya alguien que pueda decir que de forma consistente, sea el mejor del mundo. No creo que nadie pueda, ni en AEW, ni en WWE ni en New Japan Pro-Wrestling. Nadie puede decir que es mejor que Will Ospreay».