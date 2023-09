Will Ospreay se hizo un tatuaje en honor a All In 2023, como dimos cuenta hace unos días. El actual Campeón de Estados Unidos de Peso Completo IWGP luce en su brazo: 51.5560° N, 0.2796° W (coordenadas del Wembley Stadium de Londres), XXVII VIII MMXXIII (27 de agosto de 2023), 20:28 (hora local en que se dio su combate con Chris Jericho) y 81,035 (asistencia de pago al evento). Primeramente, tomamos esto com un indicativo de que podría unirse a AEW una vez termine su contrato con NJPW.

Will Ospreay vs. Chris Jericho highlights – AEW All In (8.27.2023)#AEW pic.twitter.com/nYLQbVbEe1 — headskull (@awesomePuro) August 31, 2023

► El tatuaje de Will Ospreay

En cambio, ahora nos preguntamos si el tatuaje podría ser fallido. De acuerdo a un recuento de asistentes al evento por parte del Ayuntamiento de Brent, fueron 72.265 personas -las que entraron al Estadio de Wembley; no tiene en cuenta la cantidad de entradas que se vendieron ni la cantidad de personas que compraron entradas y no asistieron al evento.- no 81.035 como dio a conocer la compañía All Elite. Ospreay dio respuesta a esta información en una publicación en X ahora eliminada:

«Amigo, no puedes inventarte esta mi*rda. En este momento estoy en Japón. No he dormido ni un maldito minuto, estoy agotado. Este es el peor j*dido día de mi vida [risas]. ¿Sabes lo difícil que fue para mí hacerme un tatuaje? A mi madre le enc*brona, amigo. Lo anunciaron ante todo el mundo. Lo anunciaron para 81,000 personas. Tengo esta maldita cosa en mi brazo [risas]«.

También es interesante señalar que fueran 72.265 o 81.035 los asistentes a All In Will Ospreay nunca había luchado ante un número tan grande de fanáticos. Y tampoco fue un combate cualquiera del evento pues venció ni más ni menos que a uno de los más grandes de todos los tiempos como es Chris Jericho.

🟢 MARUFUJI v OSPREAY Start Times SUNDAY 🇯🇵 11.30

🇺🇸 LA 19.30 NYC 22.30

🇨🇦 Calgary 20.30

🇲🇽 Mexico City 20.30

🇵🇪 Lima 21.30

🇧🇷 Rio 23.30

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Essex 03.30

🇫🇷 Paris 04.30

🇦🇪 Dubai 06.30

🇮🇩 Jakarta 09.30

🇦🇺 Sydney 12.30 📺 https://t.co/Xk34W7fGOe

🎙English comms#noah_ghc #njpw pic.twitter.com/zTsKYOYLro — Pro Wrestling NOAH Global (@noahglobal) September 11, 2023