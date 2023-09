Rob Van Dam: «CM Punk va a estar bien»

Rob Van Dam y CM Punk compartieron el encordado en 9 ocasiones cuando eran compañeros de vestidor en WWE. Las más destacadas serían la lucha por el Campeonato ECW en la Elimination Chamber de December To Dismember 2006 el combate de escaleras por el Campeonato WWE en Money In The Bank 2013. Nunca tuvieron un mano a mano. Tres de esas veces fueron en la marca violenta, aunque para entonces no solo no era una empresa aparte sino que había perdido todo el espíritu que esta tenía.

► RVD habla de CM Punk

Tampoco tuvieron jamás una verdadera rivalidad pero quizá pudieron haberla tenido, o al menos algún combate más, en AEW, aprovechando que RVD acaba de convertirse en All Elite. Sin embargo, casi al mismo tiempo The Best in the World ha dejado de serlo. Probablemente, nunca vuelvan a tener la oportunidad de verse las caras o de formar equipo en el cuadrilátero. Pero volvemos a juntarlos para conocer lo que piensa The Whole F’N Show de que Punk se haya ido de la compañía, de lo cual habla en 1 Of A Kind.

«Apenas lo vi el jueves por la noche. Estaba recibiendo un premio, dio un discurso y luego se acercó a hablar conmigo. Estaba de muy buen humor, con muy buenas vibras. Parecía realmente feliz en ese momento, como si estuviera pasándola bien, sentado en la otra mesa junto a Mickie James.

«Él estará bien. Será interesante ver dónde termina… Quién sabe, pero le envío mis mejores deseos a él y a todos.»

Cuando habla del premio y del discurso, Rob Van Dam hace referencia a que a finales de agosto CM Punk recibió el premio Iron Mike Mazurki en el NV del Coliflower Alley Club en Las Vegas. Fue allí donde, entre otras cosas, envió un mensaje a quienes lo critican:

«Cuando la gente me dice que no les caigo bien o que Internet está enfadado conmigo, me río porque le caía bien a Roddy Piper. Le gustaba a Dusty Rhodes y le gustaba a Harley Race. Y eso significa más que nada en el mundo porque estas leyendas pusieron su sello en mí antes que nadie. Me dieron la confianza y la capacidad para triunfar».