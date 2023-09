Saraya: «Si mañana dejo de ser Campeona AEW…»

Uno de los nombres propios de All In 2023 fue Saraya. Por varios motivos. El evento se dio en su país natal, estuvo acompañada tanto en su entrada como durante el combate como después por su familia, y ganó el Campeonato Mundial Femenil AEW. ¿Qué más podría pedir? Estando además, como suele decirse, en tiempo regalado, pues se suponía que nunca iba a volver a luchar. Y lo hará nuevamente en Grand Slam 2023, donde va a exponer el título ante la excampeona Toni Storm.

"She lost the top spot, she lost her mind…But she will also lose the match next week."

Toni Storm will take on Saraya (c) at #AEW Grand Slam for the #AEW Women's World Title!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@ReneePaquette | @Saraya | @realrubysoho pic.twitter.com/KFYS6MChlC

