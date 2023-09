Antes de AEW All In, Will Ospreay ya expuso que el megaevento británico iba a suponer el mayor momento de su carrera. Y a posteriori, tras vencer a Chris Jericho en el noveno combate de la noche, dijo lo siguiente.

«La gratitud que siento por todos ustedes que han seguido mi carrera a lo largo de este increíble viaje es realmente abrumadora. Anoche, ustedes y AEW realmente cambiaron mi vida. Es un honor no solo representar a mi familia y a NJPW, sino también ser un representante de la lucha libre británica en el estadio de Wembley. Muchas gracias».

Palabras que muchos conectaron con estas, al ser preguntado Ospreay por qué hará una vez concluya su actual acuerdo con NJPW en febrero de 2024.

«Estoy abierto a todas las opciones, eso es todo lo que puedo decir».

► Las coordenadas de la historia

Y para alimentar el runrún, este fin de semana ha podido verse a Ospreay durante sus implicaciones en NJPW Road To Destruction luciendo un tatuaje conmemorativo de AEW All In con los siguientes caracteres: 51.5560° N, 0.2796° W (coordenadas del Wembley Stadium de Londres), XXVII VIII MMXXIII (27 de agosto de 2023), 20:28 (hora local en que se dio su combate con Chris Jericho) y 81,035 (asistencia de pago al evento).

¿Avanza Ospreay su firma con AEW en 2024? No tendría por qué suponer tal vía. Más allá de qué empresa produjo el evento, All In London fue un acontecimiento histórico para la lucha libre, especialmente para la escena británica, que no veía un show de tanta envergadura desde SummerSlam 1992. Al fin y al cabo, nunca antes había luchado Ospreay ante tantas personas en un escenario de tanta envergadura, y además, como talento local.