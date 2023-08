Will Ospreay, abierto a todo cuando acabe con NJPW

«Es halagador saber dónde quiere la gente que me presente y adónde quieren que vaya. Firmé un [acuerdo] de cinco años en 2019, por lo que terminará el próximo año. Mi corazón dice que todavía estaré con New Japan. […] Mi tiempo con AEW me abrió los ojos sobre lo que creo que sé sobre mí mismo y lo bueno que soy como luchador profesional, estar allí me hizo dar un paso atrás y decir: ‘tal vez hay más que aprender’. Mi corazón pertenece a New Japan». Esto decía Will Ospreay a comienzos de 2023.

Y meses después, reafirmaba su perspectiva: «Estoy sumamente confiado en que New Japan y yo llegaremos a un acuerdo, ya que simplemente no quiero vivir en América. Eso es lo que pienso, sin más. Básicamente, estoy diciendo que arreglaremos algo con NJPW. Me encanta lo que hago […]». La posición del luchador sobre no mudarse al país norteamericano puede recordarnos a la de Gunther, quien no quería irse de Europa cuando luchaba en NXT UK. Pero lo hizo y está en su mejor momento como Campéon Intercontinental WWE.

In the last two months Will Ospreay has beaten • Kenny Omega

• Kazuchika Okada

• Shingo Takagi

• Chris Jericho Wrestler of The Fucking Year #AEW #AEWAllin pic.twitter.com/PpbsdubnOu — 🅰️🅾️ (@KXNGAO) August 27, 2023

► Will Ospreay, abierto a todo

¿Podría cambiar también The Aerial Assassin de opinión? Podríamos decir que ya ha comenzado a hacerlo. Durante su reciente entrevista con Cultaholic le preguntaron directamente por sus sensaciones de camino a ser agente libre y contestó así: «Estoy abierto a todas las opciones, eso es todo lo que puedo decir«. Hasta aquí no ha habido ninguna especulación, todo han sido mensajes claros de Ospreay. Ahora, ¿qué puede haberle hecho modificar su punto de vista? Aquí sí podríamos entrar en ese terreno.

No obstante, son también declaraciones suyas. Después de All In 2023, el Campeón de Estados Unidos de Peso Completo IWGP decía: «La gratitud que siento por todos ustedes que han seguido mi carrera a lo largo de este increíble viaje es realmente abrumadora. Anoche, ustedes y AEW realmente cambiaron mi vida. Es un honor no solo representar a mi familia y a NJPW, sino también ser un representante de la lucha libre británica en el estadio de Wembley. Muchas gracias». A ver qué pasa en los próximos seis meses.

Y es interesante apuntar que Will Ospreay continuará luchando en Estados Unidos:

Don’t stop. I love this shit!! What you saying @IMPACTWRESTLING ?? pic.twitter.com/elp7yVqyQW — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) August 28, 2023