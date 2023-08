Raquel Rodríguez se burla de Dominik Mysterio

Raquel Rodríguez ya fue dada de alta y desde entonces, ha continuado las hostilidades con Rhea Ripley, a quien se enfrentará este fin de semana en WWE Payback por el Campeonato Mundial Femenil WWE, convirtiéndose en la máxima amenaza que The Eradicator ha tenido en su reinado actual, teniendo en cuenta de que la retadora ya cuenta con un antecedente positivo cuando precisamente logró derrotar a la miembro de The Judgment Day en NXT.

Si bien Raquel Rodríguez ha lucido imponente ante Rhea Ripley en su rivalidad actual, no hay que perder la mirada en Dominik Mysterio, quien regularmente acompaña a la Campeona Mundial en sus presentaciones en el ring. De hecho, en el reciente Monday Night Raw, Raquel se encontró cara a cara con Rhea Ripley y «Dirty Dom» en el ring, y logró tomar ventaja durante el segmento a pesar de que este último pretendió ser un elemento distractor.

Durante el segmento, Dominik Mysterio claramente tenía mucho miedo de Raquel Rodríguez. Después de la conclusión del programa de este lunes, Rodríguez recurrió a su cuenta de Twitter y afirmó que «Dirty Dom» no tiene el coraje de enfrentarla.

He doesn’t have the balls to face me 🤷‍♀️ https://t.co/UGmP7OJkMw

