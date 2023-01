El contrato de Will Ospreay con NJPW acaba en 2024

Will Ospreay está ultimando preparativos para exponer el Campeonato de Estados Unidos de Peso Completo IWGP ante Kenny Omega en Wrestle Kingdom 17 el próximo 4 de enero en el Tokyo Dome. De a poco el todavía insultantemente joven «Aerial Assassin» se ha convertido en una de las caras de la lucha libre actual, al menos de todo lo que no atañe a la WWE, pues también en All Elite Wrestling ha dado muestras de su inagotable talento el nacido en Essex, Inglaterra. Aunque quizá el año que viene le llegue el momento de ser una Superestrella.

► Will Ospreay, ¿agente libre en 2024?

Ya lo es, realmente, únicamente hay que poner la «s» en minúscula. Pero sabemos a lo que nos referimos. Y hablamos de esa posibilidad, especulamos con esa posibilidad, estaría mejor dicho (y escrito) porque su contrato con NJPW acaba en 2024. De ello informa él mismo en una reciente entrevista con nuestros compañeros de Fightful. Pero mejor que ningún fan de otras compañías se haga demasiadas ilusiones porque también señaña que su corazón le dice que debe seguir luchando en el país del sol naciente.

«Es halagador saber dónde quiere la gente que me presente y adónde quieren que vaya. Firmé un [acuerdo] de cinco años en 2019, por lo que terminará el próximo año. Mi corazón dice que todavía estaré con New Japan. No voy a mentir, tengo una gran ansiedad cuando se trata de Estados Unidos, porque vengo de un área tan pequeña y Estados Unidos es tan grande. Realmente solo he sumergido mis dedos de los pies en la lucha libre estadounidense. Hice mi temporada con Ring of Honor, pero creo que luché allí tal vez diez veces. Me gusta llegar y marcharme, y no quedarme mucho tiempo. Eso no es culpa de nadie más que mía. Es una ansiedad loca que tengo. Mi tiempo con AEW me abrió los ojos sobre lo que creo que sé sobre mí mismo y lo bueno que soy como luchador profesional, estar allí me hizo dar un paso atrás y decir: ‘tal vez hay más que aprender’. Mi corazón pertenece a New Japan.

«Estos muchachos son la razón por la que soy una estrella. Tenía el contrato EVOLVE y eso podría haber abierto puertas, pero sabía, en mi corazón, que si aguantaba con New Japan y trabajaba duro, nadie tiene la ética de trabajo que yo tengo cuando se trata de lucha libre. Muchos muchachos ponen su ética de trabajo en las redes sociales, y otras empresas fuera de la lucha libre, pero lo mío es que quería ser uno de los mejores luchadores, y eso se debe a todo lo que ha hecho New Japan. Lo que funciona con New Japan es que puedo quedarme en Essex, volar en clase ejecutiva, dirigirme y vivir una vida realmente cómoda donde tengo a mi familia. No sé lo que va a pasar, pero mi corazón dice New Japan.

«El dinero habla en estos días. Tengo mucho dinero, un dinero con el que literalmente solo podía soñar. Es una de esas cosas en las que quiero asegurarme de que mi mamá y mi papá nunca tengan que volver a trabajar. Quiero asegurarme esta casa se pagará algún día. Todavía me quedan 24 malditos años de hipoteca. Un largo camino por recorrer. Estoy inspirado para luchar lo mejor posible y tener total libertad de quién soy como luchador. Si alguien más tuviera el control sobre mí… New Japan me permite ser tan fluido y loco como quiero. Tener a alguien más controlándome me intimida un poco porque no soy el mejor actor, pero soy uno de los mejores luchadores«.

¿Os gustaría que Will Ospreay firmara con la WWE o con AEW?