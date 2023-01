Will Ospreay tiene altas expectativas de su lucha con Kenny Omega

Wrestle Kingdom 17 está a la vuelta de la esquina y uno de los combates que más causan expectación es en el que se enfrentarán Will Ospreay y Kenny Omega, por el Campeonato de Peso Pesado de Estados Unidos IWGP.

Pero no solo los aficionados están ansiosos de ver este duelo, pues incluso Ospreay tiene altas expectativas del combate.

“Considero que mucha gente está más que fascinada por ver quién es realmente el mejor extranjero que jamás haya adornado un cuadrilátero de NJPW. Así que opino que es un concepto realmente interesante en el que puedes usar esa frase doble evento principal”, comentó The Aerial Assassin en una entrevista publicada por NJPW .

“Creo que es el combate más interesante. El evento principal es difícil de catalogarlo, porque mientras celebramos los 50 años de New Japan Pro-Wrestling, por mucho que me atreva a decirlo, también estamos celebrando a Antonio Inoki . La forma tradicional debería ser tener el Campeonato Mundial Peso Pesado de la IWGP en el evento principal .

La aparición de The Cleanner en las pantallas del evento NJPW/Stardom Historic X-over el pasado mes de noviembre, sorprendió a todos, incluyendo al propio Ospreay, quien no lo podía creer.

“Al principio pensé que era una broma. Creí que alguien estaba jugando conmigo. Pero a medida que comenzó a hablar más y más, quedó más claro que todo esto ha sido algo que ha lastimado profundamente a Kenny. Ha estado prestando mucha atención a todo lo que he estado haciendo, y está casi obsesionado con el siguiente movimiento que hago.

“Todo el mundo dice que he estado luchando a la sombra de Kenny Omega. Y aunque las luces brillantes de AEW han ocultado esa sombra, me he vuelto cada vez más y más grande. Luego, tan pronto como esas luces brillantes en AEW se apagaron y vio el tamaño de su sombra, casi que sintió miedo. Así que ha llegado al punto en que necesita volver a NJPW para intentar apagarlo él mismo”.