Will Ospreay: «All In 2023 ha cambiado mi vida»

A pesar de tener solo 30 años, Will Ospreay lleva unos cuantos asombrando a la lucha libre profesional, conquistando una de las compañías más grandes del mundo como es NJPW, dando sus primeros pasos en otra, AEW, dejando su huella en toda cuanta promoción independiente de renombre existe: RevPro, PROGRESS, GCW… Y tendemos a darlo por sentado, como si hubiera nacido siendo estrella, como si no le quedara todo un mundo por delante para convertirse en alguien todavía más grande.

► Will Ospreay tras All In

Y eso pasa por muchas cosas -luchas, momentos, eventos, victorias, campeonatos…-, entre las cuales podemos nombrar All In 2023. Antes del evento, en SUPERLUCHAS apuntábamos que para la mayoría de luchadores de AEW, el Estadio de Wembley acogería al triple o cuádruple de fanáticos a los que están acostumbrados pues provienen de la escena independiente y la compañía All Elite tampoco ha tenido hasta ahora un evento de esta magnitud. Y Will Ospreay está más que agradecido.

The gratitude I have for you all that have followed my career throughout this crazy journey is genuinely overwhelming. Last night you & AEW truly changed my life.

Honoured not only to represent my family, NJPW but represent British wrestling at Wembley Stadium.

Thank you so much. pic.twitter.com/7hVGREr3xk — Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) August 28, 2023

«La gratitud que siento por todos ustedes que han seguido mi carrera a lo largo de este increíble viaje es realmente abrumadora. Anoche, ustedes y AEW realmente cambiaron mi vida. Es un honor no solo representar a mi familia y a NJPW, sino también ser un representante de la lucha libre británica en el estadio de Wembley. Muchas gracias.»

No se sabe cuál será el siguiente paso de Ospreay en AEW -probablemente no va a estar en All Out 2023 el próximo domingo- pero sin duda va a darlo. Y recordemos que en unos meses va a terminar su contrato con New Japan, lo que abrirá la puerta a que trabaje a tiempo completo como All Elite. Aunque hay que aclarar que él siempre se ha mostrado encantado viviendo en Japón y viajando desde allí al resto del mundo para luchar.