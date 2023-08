MJF: «El rey de Inglaterra me nombró caballero»

«Esto está emocionándome. […] Te molestarán y te acosarán, te derribarán y te harán dudar de ti mismo. Hubo momentos en los que lo hice, pero siempre volvía en mí y decía: ‘Puedes lograrlo. Puedes ser el tipo en la lucha’. Hay muchas razones por las que no debería haberlo logrado. Pero lo hice. Lo único que me queda por hacer es ganar en Wembley, y si lo hago, realmente me convertiré en una leyenda. No es un juego de palabras. Es una verdad real […]». Así hablaba MJF antes de All In 2023.

Y después, además de haber abordado la nueva controversia que ha surgido tras batidores –CM Punk y Jack Perry tuvieron un altercado-, el Campeón Mundial AEW se recocija en su éxito. Acaba de lograr la victoria más importante de su carrera en la lucha estelar del mayor evento de la historia reteniendo el título más importante ante un rival tremendamente condecorado con quien además está desarrollando una de las mejores narrativas de la compañía. The Devil está en la cima.

I’ll never forget the night I wrestled in front of 81 million Devil worshipers, Brother.

When I walked to the back the king of England told me I was the greatest AEW champion of all time and he knighted me on the spot.

Kangaroo kicks and Double Clotheslines. Those were the… pic.twitter.com/kyDISokcfp

— Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) August 28, 2023