«Me gustaría inducir a Dustin al Salón de la Fama. Además, nunca rechazaría la oportunidad de volver a formar equipo con él, y hemos tenido una experiencia aún mejor enfrentándonos como rivales». No se sabe si WWE tiene previsto inducir a Goldust/Dustin Rhodes a su Salón de la Fama en un futuro cercano pero Cody Rhodes ponía la idea sobre la mesa cuando meses atrás señalaba que en ese caso le gustaría ser quien lo indujera.

► Undertaker alaba a Goldust

Y no es el único que lo ve recibiendo ese honor, pues de esto mismo estuvo hablando recientemente The Undertaker en el podcast Six Feet Under. El Enterrador manda un mensaje a quien quiera escucharlo acerca de que The Natural tiene que ser nombrado WWE Hall of Famer. Probablemente, no ocurra mientras trabaja para AEW. Pero una vez deje de hacerlo con toda seguridad va a ser inducido. Es solo cuestión de tiempo.

«Sí, absolutamente. 100%. En este momento, es más una cuestión semántica. Imagino que en algún momento, más adelante. Creo que su currículum es digno del Salón de la Fama. Obviamente, conocemos el problema actual [Dustin está en AEW] y creo que en algún momento eso desaparecerá. Entonces, no podría ver pasar mucho tiempo antes de que no sea incluido«.

Sobre cómo Dustin Rhodes hizo suyo el personaje de Goldust: «Abrazó ese personaje. Lo hizo propio. Mucha gente habla de mí y de mi personaje y de cómo lo hice mío, pero él hizo lo mismo con Goldust. Dustin viene de ese estilo de lucha libre tradicional con su padre Dusty. Pero ir tan lejos en otra dirección que Dusty o lo que Dustin había hecho hasta ese momento, eso es un gran riesgo».

The Undertaker y Goldust fueron compañeros de vestidor durante muchos años en WWE y llegaron a compartir las cuerdas en 50 ocasiones. Por ejemplo, en WWF In Your House 8: Beware Of Dog, The Natural defendió el Campeonato Intercontinental ante The Deadman.