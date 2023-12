Aclaración sobre la lesión de Bryan Danielson

Bryan Danielson ha estado apareciendo con un ojo protegido en AEW, como en su reciente lucha con Eddie Kingston en Collision dentro del Continental Classic, en la que The American Dragon sumó su primera victoria. Antes del combate, apuntaba:

«Voy a tener que hablar con los médicos. El beneficio de usar el parche en el ojo es que los huesos están completamente curados, pero lo malo de usar el parche en el ojo es que todavía tengo un poco de visión doble. Si me quito el parche en el ojo, tiendo a marearme un poco debido al movimiento del ojo. El parche en el ojo evita que me maree. Puede que quieran que use una máscara protectora. Veremos. Puede que termine siendo una máscara facial con el parche en el ojo encima de la máscara facial«.

Bryan Danielson continues to wear down Eddie Kingston in this match.#AEWContinentalClassic: BLUE LEAGUE Watch #AEWCollision LIVE on TNT!#EddieKingston | @bryandanielson pic.twitter.com/HUukiLRqKu — All Elite Wrestling (@AEW) December 3, 2023

► Bryan Danielson está bien

La falta de información acerca del daño del luchador, el tiempo que ha pasado desde que se lo hizo -fue durante el Dynamite del 25 de octubre- o que no haya dejado de protegerse han hecho que todos, o muchos, pensaran que realmente está lastimado.

Sin embargo, nuestro amigo Sean Ross Sapp nos informa desde Fightful que en realidad Bryan Danielson se encuentra perfectamente bien y que todo es parte de la historia que está contando actualmente. No hay nada que proteger ni de lo que recuperarse.

Probablemente, habrá quienes intuían esto, pero de todas maneras teníamos que hacer la aclaración para evitar que cualquiera de nuestros lectores esté preocupado por la posibilidad de que el luchador se lastime más y ello pueda repercutir en su carrera.

Es de suponer que este próximo sábado, en el nuevo Collision, cuando enfrente a Andrade El Ídolo también dentro del torneo luchará nuevamente con una protección. De hecho, lo más seguro es que la mantenga hasta enfrentar a Kazuchika Okada en Wrestle Kingdom 18.