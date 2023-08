No existe ningún luchador o luchadora que haya sido inducido tres veces al Salón de la Fama de WWE. Puede que Roman Reigns en un futuro, tanto por sí mismo como por The Bloodline y The Shield. Podríamos poner otros ejemplos de quienes ya han recibido uno o dos anillos que podrían alcanzar ese honor. Uno de ellos es Booker T, que fue premiado por su carrera individual en el año 2013 mientras que lo fue como miembro del equipo Harlem Heat en 2019, y de hecho quiere serlo otra vez.

► Booker T, WWE Hall of Famer

En un episodio reciente de su pódcast, The Hall Of Fame, el comentarista de NXT explicaba que deberían inducirlo nuevamente, esta vez como entrenador.

«Estoy trabajando en mi tercer anillo. Será para el entrenador extraordinario, el formador de expertos. Antes de que termine, tendrán que otorgarme un anillo por todos los hombres que he formado en este negocio y que han llegado a ser grandes. Esa es mi próxima contribución. Así que manténganse sintonizados, manténganse sintonizados».

No hace mucho hablábamos de la labor de Booker T como entrenador en su escuela, Reality of Wrestling, debido al debut de Zilla Fatu, el hijo de Umaga, a quien el Hall of Famer está ayudando en sus primeros pasos en la industria. Y no solo a él, sino a nombres todavía más reconocidos como las luchadoras Roxanne Pérez, Athena, AQA y Kylie Rae. Sin duda ha estado haciendo un gran trabajo pero la verdad es que no tenemos ninguna información acerca de que WWE esté considerando el tercer anillo.

Ni siquiera está claro si algún día se lo darán a alguien. Y de ser así hay algunos grandes que estarían por delante de él.