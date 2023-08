Perspectiva de Booker T de CM Punk contra Adam Page

«Hoy fui a un supermercado local y entendí por qué lo llaman ‘Hagman’. Es porque los colgaderos de la sección de juguetes están llenos de figuras de acción de ‘Hangman’, porque nadie quiere comprarlas. Es un calientaestantes. No como yo, que muevo mercancía y ratings y vendo juguetes. Todo el mundo en AEW dice: ‘Soy el corazón, soy el alma, soy el espíritu’. Bueno, eso es subjetivo. Lo que es un hecho es que esa gente que lo dice no son los más duros de AEW […]». CM Punk dedicó estas palabras a Adam Page después del último AEW Collision.

► La promo de CM Punk contra Adam Page

¿Es posible que el Best in the World esté intentando ayudar al Hangman atendiendo a que este no es todavía una estrella tan grande como él? ¿Quizá realmente todos los problemas hayan quedado en el pasado? Eso es lo que propone Booker T en su reciente análisis en su pódcast, The Hall of Fame, sobre la promo de Punk. Puede sonar un poco raro teniendo en cuenta que Page es uno de los luchadores All Elite más importantes, pero en realidad está tremendamente alejado de su compañero de vestidor. Como todos los demás en AEW.

«En una promo, todo está permitido. Para mí, cuando se trata de asuntos familiares, no voy a involucrar a la familia ni nada por el estilo. Esa es mi posición. Pero en lo que respecta a las cosas que CM Punk está haciendo con Hangman Page, es un respaldo para Hangman Page, ya que no es tan grande una estrella como CM Punk. Si CM Punk dice algo sobre Hangman Page, podría despertar interés y hacer que la gente quiera ver algo. Lo veo desde varias perspectivas, de verdad».