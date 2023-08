Killer Kelly se une al Grand Prix femenil de Wrestling Revolver

La empresa de lucha libre independiente Wrestling Revolver ha anunciado a través de sus redes sociales que Killer Kelly se ha agregado al Gran Premio femenil de Wrestling Revolver.

Se ha anunciado que Kelly competirá en una acción fuera del torneo. Ella se une a la reunión de «Killer Death Machines» JesSICKa y Nevaeh como parte de la parte del evento que no es de torneo.

El Grand Prix Femenil de Revolver es un torneo de mujeres de un día con algunas de las mejores luchadoras de la actualidad. Ya se han anunciado Billie Starkz, Vert Vixen, Janai Kai, Marina Shafir, Rachel Armstrong, Trish Adora y Allysin Kay.

El evento tendrá lugar el domingo 8 de octubre en el Calumet Center en Dayton, Ohio. Los boletos ya están a la venta en RevolverTickets.com . El programa también está programado para transmitirse en vivo por FITE+ .

