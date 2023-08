Jana Kai añadida al Grand Prix femenil de Wrestling Revolver

La empresa de lucha libre independiente Wrestling Revolver ha anunciado a través de sus redes sociales que «The Kick Demon» Janai Kai se ha agregado al Gran Premio femenil de Wrestling Revolver.

Janai ha sido anunciada como la tercera participante en el torneo, uniéndose a las ya anunciadas Billie Starkz y Vert Vixen. Este será su debut en Wrestling Revolver.

El Gran Premio femenil Revolver se llevará a cabo el domingo 8 de octubre en el Calumet Center en Dayton, Ohio. Los boletos para el evento saldrán a la venta mañana, miércoles 16 de agosto a las 8 p. m. ET en RevolverTickets.com . El evento está programado para transmitirse en vivo por FITE+.

