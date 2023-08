Booker T comparte sus pensamientos sobre la rivalidad de 2023 de Brock Lesnar con Cody Rhodes elogiando a lo grande a The Beast Incarnate en un reciente episodio de su podcast, The Hall of Fame. Esto después de que Eric Bischoff calificara su tercer combate como «increíble, increíble, increíble».

► Brock Lesnar, el trabajador del año

«Fue un gran combate. No estuvo lleno de acrobacias ni movimientos espectaculares. Fueron simplemente dos tipos que salieron al ring a golpearse, peleando. La narrativa fue realmente, realmente impresionante. Por un momento, tuvimos esa sensación de Rocky Balboa contra el ruso, esa actitud de nunca rendirse de Rocky, esa idea de que pueden golpearme y golpearme, pero encontraré una manera de ganar. Fue poético, fue grandioso. Fue uno de esos combates que cualquier luchador en el cartel, si se pregunta qué significa trabajar a nivel de evento principal, debe ver ese combate y entenderá todo lo que necesita saber. Porque la lucha libre es el arte de crear la ilusión de una pelea, una pelea real, y esos dos lo lograron para mí».

«Es una de esas cosas, amigo, esas historias nunca mueren. Esas historias, creo que los fanáticos de la lucha libre siempre podrán apreciarlas, porque eso es lo que realmente es la lucha libre, hacerte sentir como si estuvieras viendo algo real. Sabes exactamente qué estás viendo, sabes por qué pagaste por verlo. Pero cuando esos luchadores te hacen sentir así, no puedes esperar a ver más, y esa es la belleza de esta cosa llamada lucha libre. Es como Shakespeare, como Romeo y Julieta, como la parte de El Fantasma de la Ópera que me hace pensar: ‘Hombre, amo este negocio’. Brock Lesnar, qué trabajador. Qué increíble trabajador. De verdad, ¿verdad? En mi opinión, Brock debería llevarse el premio al trabajador del año. Eso es lo bien que hizo ese combate el sábado por la noche».

«Sé lo bueno que es Brock. Esto solo me dice cuánto ha avanzado. Ha recorrido un largo camino. Comprende en qué consiste el negocio. Sabe que no se trata solo de él. Esa es la parte que más respeto, más que cualquier otra cosa. Él entiende la importancia de pasar el testigo y hacerlo de manera adecuada. Fue real, tan real como podría ser ese combate, de principio a fin. No creo que se pueda planificar algo así, realmente. Si bien tienes una idea de cómo quieres que se desarrolle, eso fue como en la vieja escuela, poder escuchar a los fanáticos y seguir las señales, como Hansel y Gretel».