Cody Rhodes y Brock Lesnar terminaron su rivalidad con una tercera lucha en SummerSlam que decantó la balanza en favor del American Nightmare. Con The Beast Incarnate nunca se sabe pues es capaz de atacar de nuevo en cualquier momento pero después del combate ambos se dieron la mano en señal de respeto e incluso Lesnar levantó la de Rhodes para reafirmar su triunfo, lo cual también fue un movimiento sorprendente, casi tanto como el resultado, pues le dio una verdadera paliza a su oponente durante el 99% del choque.

► La trilogía Rhodes vs. Lesnar según Bischoff

La respuesta del WWE Universe a lo que los dos luchadores hicieron sobre el cuadrilátero (y en ringside) ha sido positiva, como también la de Eric Bischoff. The King of Controversy comparte sus pensamientos en su podcast, 83 Weeks, elogiando tanto el enfrentamiento en sí mismo como la muestra de respeto posterior.

«La lucha en sí fue fenomenal. El final improvisado, si de hecho fue improvisado, me han hecho creer que sí lo fue, con Brock finalmente levantando la mano de Cody y respaldando a Cody incluso después de esa batalla, después de que Cody venciera a Brock. Simplemente no puedo creer que alguien haya presenciado eso y se haya marchado pensando, ‘Sí, pero no hay historia ahí’. Oh, Dios. Fue excepcional.

«Esa fue una de las mejores historias que he visto desarrollarse en un evento de pago por visión en mucho tiempo. Increíble, increíble, increíble. Mi admiración para Brock. Quiero decir que estoy orgulloso de Cody, pero no tuve nada que ver con ello, así que no tengo motivo para estar orgulloso. Pero hay muchas razones por las que Cody Rhodes puede sentirse orgulloso. Estoy realmente complacido por él».

Qué seguirá ahora para Brock Lesnar es sencillo: volver a su granja en Canadá antes de su siguiente historia en WWE. Aunque quizá no tarde tanto en volver como es habitual pues podría estar en Payback. En cuanto a Cody Rhodes, es más complicado, pues si bien sigue teniendo problemas con Seth Rollins, el Campeón Mundial de Peso Completo, no parece probable que vuelvan a enfrentarse pronto; además, The Visionary podría rivalizar ahora con Shinsuke Nakamura, que lo traicionó en Raw. Sin olvidar su trama con The Judgment Day.