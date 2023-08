WWE está enfrentando varias demandas, no es nada extraño, pero la más reciente tiene relación con la luchadora Alexa Bliss. La demandante es Dana W. Wiley, quien la ha presentado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Oeste de Pensilvania alegando el incumplimiento de contrato y la falta de reembolso de un “pago inicial de $5,500 para una reunión organizada a través de correspondencia por correo electrónico para conocer personalmente a la empleada de World Wrestling Entertainment, Alexa Bliss el 30 de junio”. Nos informan de ello nuestros compañeros de PWInsider.

► Nueva demanda contra WWE

«Se presentó una demanda peculiar ante el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania contra Vince McMahon y WWE por parte de Dana W. Wiley, alegando incumplimiento de contrato y falta de reembolso de un anticipo de $5,500 por un ‘encuentro, contrato y correo electrónico a través de la aplicación Hangout con la empleada de World Wrestling Entertainment Alexia (sic) Bliss’ el 6/30.

«La demanda, que fue escrita a mano, también alega que McMahon incumplió un acuerdo para que Wiley se convirtiera en empleada de WWE con un salario de $70,000 por mes.

«En la demanda, Wiley alega que McMahon discriminó en su contra después de que ‘la Demandante fue arrestada y acusada de intento de homicidio, agresión agravada contra la Policía de New Castle, Pensilvania, el 22/10/22, ordenando al Servicio Secreto de los Estados Unidos y al Equipo de Casos Mayores de la Policía Estatal de Pensilvania, Troop D, que obtuvieran una orden para incautar ilegalmente mi dispositivo telefónico y propiedad en una conspiración para obstaculizar y destruir cualquier evidencia que respaldara estos hechos, como el correo electrónico y mensajes de World Wrestling Entertainment de Alexia (sic) Bliss a mi cuenta de correo electrónico y aplicaciones de negocios’.

«Wiley busca $6 millones por incumplimiento de contrato, así como el reembolso de todos los honorarios legales.

«Por supuesto, hasta el momento nadie ha sido notificado oficialmente.

«Anteriormente, Wiley intentó demandar a Vince McMahon y a los miembros de DX y NWO, alegando que había firmado un contrato de uso justo para las marcas comerciales de esos grupos en 1995 en las escaleras de un juzgado en New Castle, Pensilvania, después de que fuera sentenciadoa ‘en un caso criminal no relacionado’, pero fue ignorada durante más de 20 años y no fue remunerada. Esa demanda luego fue desestimada«.