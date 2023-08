La verdad de la muestra de respeto de Brock Lesnar a Cody Rhodes en SummerSlam

Brock Lesnar y Cody Rhodes nos dieron una buena lucha en SummerSlam. Rhodes resultó ganador tras darle tres Cross Rhodes a Lesnar, aunque la realidad es que Rhodes tuvo que haber sido descalificado cuando atacó con una escalera metálica a Lesnar por la espalda.

Tras la contienda, y luego de poner fin a una intensa y extensa rivalidad, Brock Lesnar sorprendió a todos cuando se puso en pie, le dio la mano a Cody Rhodes y elevó su brazo, reconociendo su victoria con una gran muestra de respeto.

Al respecto, le preguntaron a Triple H en la conferencia de prensa posterior a SummerSlam, si dicho momento había sido planificado con antelación, pero Hunter sorprendió al decir que no fue así. Estas fueron sus palabras:

«Sé que Cody dijo que aún no ha tenido tiempo de asimilar el momento con Brock Lesnar después de su lucha. Totalmente improvisado, en el momento, y para mí, sabes, Brock Lesnar es un atleta único…

«Pero no creo que reciba el reconocimiento que merece como uno de los grandes de todos los tiempos en esto, ¿verdad? Un atleta increíble en los niveles más altos, pero hablando de entretenimiento deportivo, en mi opinión, uno de los más grandes de todos los tiempos.

«El respeto que mostró Brock Lesnar hacia Cody Rhodes también debería ser un indicio de dónde se encuentra la ‘Pesadilla Americana’ en su carrera. Obviamente, grandes momentos también están en su futuro, y SummerSlam es solo el comienzo».

Por ahora, todo parece indicar que Lesnar se tomará unos buenos meses de descanso, mientras que Rhodes seguirá como luchador a tiempo completo con WWE.

RESPECT.@BrockLesnar and @CodyRhodes shake hands following an incredible third encounter at #SummerSlam! pic.twitter.com/7stf0mjyEC

— WWE (@WWE) August 6, 2023